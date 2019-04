Co z drzewami na ulicy Krakowskiej w Opolu? Ekolodzy: Uschły. Ratusz: Mają jeszcze czas na wybudzenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Miasto dołoży 10 mln zł do nowej kładki nad Kanałem Ulgi

Sześć firm zgłosiło się do przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w Opolu. Najtańsza oferta jest jednak wyższa o blisko 10 mln zł od kwoty, jaką zaplanowano w budżecie. Ratusz chce, by radni w kwietniu zatwierdzili dołożenie do inwestycji brakującej kwoty.