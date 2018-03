"Czerwona jaskółka" w reżyserii Francisa Lawrence’a, ekranizacja bestsellerowej książki byłego agenta CIA, Jasona Matthewsa, od piątku w Heliosie.





To historia szpiegowska, której główną bohaterką jest Dominika Jegorowa. Dziewczyna z powodu nieszczęśliwego wypadku musi porzucić karierę baletnicy w Teatrze Bolszoj.Wbrew swojej woli trafia do państwowej szkoły, w której uczy się tajników seksualnej manipulacji. Zostaje „jaskółką” - specjalnie szkoloną uwodzicielką na usługach rosyjskich służb specjalnych. Atrakcyjna kobieta uczy się używać swojego ciała jako broni, ale jednak stara się nie zatracić własnego „ja”. Staje się bezcennym nabytkiem dla swoich przełożonych.Jej pierwszym celem ma być Nate Nash (w tej roli Joel Ed­gerton), agent CIA, który prowadzi ściśle tajną infiltrację rosyjskiego wywiadu. Młodzi agenci stojący po dwóch stronach barykady, zakochują się w sobie. To sytuacja niespodziewana i dla obojga bardzo niebezpieczna. Para wpada w pułapkę własnej namiętności i w sieć kłamstw.Zagrożona jest nie tylko ich przyszłość, ale także międzynarodowe sojusze i bezpieczeństwo obu mocarstw. Choć Dominika Jegorowa (grana przez zdobywczynię Oscara Jennifer Lawrence, gwiazdę „Igrzysk śmierci”) to postać fikcyjna, filmowy świat przedstawiony jest oparty na faktach, autor książki, która stała się podstawą scenariusza czerpał bowiem z własnych doświadczeń i obserwacji.Obok pary głównych bohaterów w „Czerwonej jaskółce” w pozostałych rolach grają m. in.: Charlotte Rampling, Jeremy Irons, Matthias Schoe­naerts i Mary Louise Parker.Seanse: piątek, sobota, niedziela - 13.00, 16.00, 20.00.