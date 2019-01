Czy pokolenia X i Y zdolne są skutecznie współpracować? Jak nimi zarządzać, aby osiągnąć sukces?

Pokolenie X – wychowani w PRL

Termin „Pokolenie X” powstał w Stanach Zjednoczonych. Opisywał ludzi, którzy urodzili się w II połowie XX wieku, jako druga fala powojennego wyżu demograficznego. Trudno wskazać dokładne daty, ale przyjmuje się, że są to osoby urodzone między latami 1960 a mniej więcej 1980 – w różnych publikacjach można znaleźć zakres od 1979 do 1983 roku. Bardzo ważnym wyróżnikiem osób z tego pokolenia w polskich realiach jest również fakt, że ich dzieciństwo, edukacja oraz czasem też młodość przypadały na czasy PRL-u, co miało niebagatelny wpływ na kształtowanie się postaw zarówno życiowych, jak i zawodowych.

Praca z pokoleniem X – potrzeby i wartości

Jak sama nazwa wskazuje „X” – odnosiło się do pewnego rodzaju niewiadomej. Szczególnie w Polsce, kwestie takie jak stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, możliwość harmonijnego życia i rozwoju, przez lata były trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Takich wartości w swoim życiu poszukują „iksy”. W związku z tym, jako pracownicy są przede wszystkim lojalni - potrafią przez długie lata pracować w jednej firmie, z którą najczęściej mocno się identyfikują. Podstawowym kryterium satysfakcji z pracy jest dla nich wysokość wynagrodzenia. Są również mniej elastyczni i skorzy do zmian – czy to zakresu obowiązków, czy miejsca pracy, co wiąże się też z mniejszą przebojowością i pewnością siebie. Jednocześnie do swoich obowiązków przykładają się z najwyższym pietyzmem. Wiedzą czym jest ciężka praca i nawet jeśli jest ona dla nich uciążliwa – z powodu wysokiego poczucia odpowiedzialności – wykonują ją.

Pokolenie Y – millenialsi

Pokolenie Y, zwane również millenialsami to ludzie urodzeni w drugiej połowie lat 80. i przez całe lata 90. XX wieku. Dorastały i kształciły się już w wolnorynkowej Polsce – to sprawia, że w dominującej większości nie zaznały tak zwanych trudnych czasów. Nie znają również zjawiska braku dóbr czy produktów – wszystko było ogólnie dostępne. Młodość „igreków” przypadła na czas rewolucji technologicznej – często już jako dzieci miały do czynienia z komputerami, elektroniką i dostępem do Internetu. Osoby z tego pokolenia często były również wychowywane w sposób partnerski lub wręcz bezstresowy, co przez wiele starszych osób odbierane jest negatywnie.

Pokolenie Y w pracy – elastyczność i przedsiębiorczość

Pokolenie Y w znacznym stopniu różni się od poprzedniego w kontekście podejścia do pracy. Praca jest bowiem dla większości millenialsów tylko środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Dlatego też „igreki” nie boją się zmieniać pracodawcy i chętnie to robią. Dla nich to nie tylko szansa rozwoju i zwiększenia zarobków, ale przede wszystkim sposób na walkę z rutyną. Dla pracodawców, może z kolei wyglądać to na brak lojalności. Sposób wychowania millenialsów wpływa na dużą pewność siebie i odwagę – nie boją się ryzyka, nowych wyzwań, są również przedsiębiorczy. Z drugiej strony mają często niski próg odporności na krytykę – nie lubią jej i ciężko znoszą, nawet gdy jest zasadna. Inną istotną cechą charakterystyczną cechą millenialsów w pracy jest ich podejście do kwestii zarobków. Te, nie są najistotniejsze – ludzie z tego pokolenia mogą zdecydować się na pracę za niższe wynagrodzenie w firmie, która da im od czasu do czasu możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy lub możliwość rozwijania autorskich pomysłów czy projektów.

Pokolenie X i Y – jak je pogodzić?

Jak wynika z powyższego zestawienia, pokolenia X i Y różnią się zasadniczo, a w wielu aspektach zawodowych ich postawy, a także wartości nie tylko są odmienne, ale wręcz sprzeczne ze sobą. Może to prowadzić do nieporozumień, a nawet konfliktów w pracy. Czy w związku z tym należy unikać łączenia w zespołach ludzi z różnych pokoleń? Zdecydowanie nie, chociaż mając świadomość różnic, można wykorzystać najlepsze cechy każdej z grup i tak pokierować ich działaniami, że uzupełnią się i w ramach zespołu osiągną pełnię swojego potencjału. Rozważając podejście do własnej kadry, warto jednak pamiętać, że w literaturze tematycznej można znaleźć liczne cechy różnych pokoleń – obserwacje w tym zakresie wciąż trwają. Niektóre wnioski są wręcz wykluczające się – warto więc oceniać pracowników z różnych pokoleń nie tylko w kontekście ich daty urodzenia, ale również indywidualnych cech osobowości i predyspozycji.

Pokolenie X i Y – gdzie znaleźć instrukcję obsługi?

Indywidualne podejście do każdego pracownika nie zmienia faktu, że różnice między poszczególnymi pokoleniami faktycznie występują i wymagają odpowiedniego nastawienia od managerów czy całej kadry zarządzającej. Nie chodzi tylko o satysfakcję pracowników, ale też ich wydajność, a także – jeśli dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków – utrzymanie ich w firmie. Aby nie działać metodą prób i błędów warto choć w podstawowym zakresie zapoznać się z wymaganiami i wyzwaniami, które stawiają przed przedsiębiorstwami pracownicy z poszczególnych pokoleń. Można skorzystać między innymi ze szkolenia, którego oferta znajduje się pod tym linkiem: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/miedzypokoleniowa-wspolpraca-czyli-zarzadzanie-pokoleniem-x-i-y,223/.

Jest to dobry początek i droga do lepszego zrozumienia potrzeb swojego zespołu, a tym samym wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom, zdobycia zaufania i osiągania jak najlepszych wyników w biznesie.