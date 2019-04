Dachowanie hondy na ul. Wygonowej w Opolu. Samochód wylądował w polu [ZDJĘCIA]

23-letni kierowca hondy stracił panowanie nad pojazdem. Najprawdopodobniej stało się to wskutek jazdy z nadmierną prędkością. Auto wypadło z jezdni i koziołkowało. Wylądowało w polu. Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 10.30, na ulicy Wygonowej, blisko skrzyżowania z al. Witosa w Opolu. Okazało się, że 23-latek nie posiadał uprawnień. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 500 zł.

