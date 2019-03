Deklaracja LGBT+. Pikieta zwolenników i przeciwników w Opolu

Przeciwnicy karty LGBT+ zebrali się na placu Wolności. Przesłanie swojej pikiety wpisali na spory transparent: „Homoseksualiści chcą seksedukować twoje dzieci. Powstrzymaj ich!”.

- Manifestujemy sprzeciw wobec prób edukacji deprawacyjnej dzieci w szkołach – mówił Bartosz Kowara. - Mam informację z pewnego źródła, że jest przygotowywana odezwa do prezydenta Opola, by stworzyć kartę LGBT w mieście. To może mieć destrukcyjny wpływ nie tylko dla dzieci, ale dla całego społeczeństwa. Dzieci będą atakowane informacjami nie dla ich wieku – o masturbacji dla 4-latków, o wyrażaniu zgody na seks dla 7-latków. To prosta droga do rozwoju aborcji i pedofilii w Polsce. Jesteśmy przeciw.

Kilkadziesiąt metrów dalej – na rogu ulic Krakowskiej i Kościuszki zebrali się sympatycy „Tęczowego Opola”. Nie zabrakło kolorowych flag, ani okrzyków „Wielka Polska różnorodna!”. W przemówieniach broniono prawa m.in. do równości bez względu na orientację seksualną.

- Sprzeciwiamy się demonstracji środowisk prawicowych przeciw deklaracji wprowadzonej przez prezydenta Warszawy – mówi Grzegorz Burghardt. – Oni rozdają broszurę „Jak powstrzymać pedofila” pełną samych kłamstw. Takie kłamstwa są krzywdzące dla gejów, lesbijek i osób biseksualnych, a także dla samych dzieci. One mają prawo do rzetelnej informacji.

Podczas pikiety zapowiedziano odezwę do prezydenta w sprawie karty LGBT.

