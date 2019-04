DK 45 po przebudowie. W poniedziałek uroczyście otwarto przebudowany odcinek Reńska Wieś - Poborszów

W sumie udało się przebudować prawie 7,2 kilometra drogi krajowej 45 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W ramach prac powstało rondo turbinowe w Reńskiej Wsi na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 45 i 38 oraz wojewódzkiej 418.

Do tej pory było to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w województwie. Kierowcy ignorowali znak „stop” i dochodziło tam do wypadków.

Oprócz tego przebudowane zostały trzy skrzyżowania w Większycach i Komornie, wykonane zostały przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe - wylicza Agata Andruszewska z opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Co ważne, przebudowana została również jezdnia pomiędzy Reńską Wsią a Poborszowem (została wzmocniona, poszerzona i otrzymała nową nawierzchnię. Zaprojektowano też drogi transportu rolnego.