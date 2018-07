Na tegoroczne Dni Opola złożyło się łącznie 70 różnych wydarzeń. Najdroższy był koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego.

- Akcenty należało rozłożyć inaczej - uważa Marek Kawa, radny PiS. - Urząd miasta brak zgody na inicjatywy radnych często tłumaczy brakiem pieniędzy. Chciałem więc wiedzieć, czy w kwestii imprez też trzeba zaciskać pasa - tłumaczy Kawa.Z odpowiedzi na jego interpelację wynika, że święto miasta pochłonęło 508 tys. zł. Ponad połowa tej kwoty przypadła Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki, które organizowało koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego w amfiteatrze (202 tys. zł) oraz pozostałe koncerty (54 tys. zł). Blisko 165 tys. zł otrzymał wydział kultury, a resztę otrzymały inne miejsce jednostki.Do kosztów Dni Opola wlicza się też 30 tys. zł, jakie pochłonęła uroczystość odsłonięcia pomnika Kazimierza I Opolskiego oraz towarzyszące mu obozowisko rycerskie. Sam monument kosztował blisko 734 tys. zł, z czego 172 tys. zł stanowiła darowizna z ECO.- Te liczby tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że miasto źle rozkłada akcenty w wydatkach. Pamiętajmy, że na przestrzeni kilku tygodni oprócz Dni Opola i pomnika miasto wyłożyło też 600 tys. zł na imprezę z Polsatem i 1,2 mln zł na festiwal z TVP. To daje łącznie 3 mln zł na rozrywkę, z której część opolan i tak nie skorzystała. Lepiej byłoby część tych pieniędzy przeznaczyć na projekty prospołeczne, chociażby miejskie becikowe - stwierdza radny PiS.Daria Placek z biura prasowego opolskiego ratusz odpiera, że Dni Opola to najważniejsze święto w ciągu roku, a aby miało ono odpowiedni poziom, to musi kosztować. - To smutne, że dbałość o tradycję i historię niektórzy radni sprowadzają jedynie do pieniędzy - stwierdza.