Dni Opola 2019. Koncert Waglewski + przyciągnął tłumy opolan do amfiteatru [ZDJĘCIA]

Koncert Waglewski+ opisuje w niecodziennym ujęciu to, co lider Voo Voo robi ze swoim zespołem od początku kariery, jak również jego solowe dokonania jako autora muzyki do filmów, spektakli teatralnych czy producenta muzycznego. Wśród zaproszonych gości usłyszeliśmy m.in. Annę Marię Jopek, Brodkę, Marię Peszek, Błażeja Króla, Alima Qasimova & Farganę Qasimovą, Fisz Emade oraz Sądecką Orkiestrę Kameralną. Koncert poprowadził Piotr Metz.

Natalia Popczyk