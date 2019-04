Dni Opola 2019. Koncert Waglewski+ w opolskim amfiteatrze. Zaśpiewają Anna Maria Jopek, Brodka, Maria Peszek, Błażej Król

Koncert Waglewski+ opisuje w niecodziennym ujęciu to, co lider Voo Voo robi ze swoim zespołem od początku kariery, jak również jego solowe dokonania jako autora muzyki do filmów, spektakli teatralnych czy producenta muzycznego.

Otwarta formuła koncertów Waglewski+ gwarantuje wyjątkowe spotkanie na jednej scenie artystów najwyższej klasy o często zdecydowanie odmiennej stylistyce.

Wśród zaproszonych gości, na scenie Amfiteatru zobaczymy m.in. Annę Marię Jopek, Brodkę, Marię Peszek, Błażeja Króla, Alima Qasimova & Farganę Qasimovą, Fisz Emade oraz Sądecką Orkiestrę Kameralną. Koncert poprowadzi Piotr Metz.

Koncert Waglewski + to kolejny projekt realizowany przez NCPP w ramach dedykowanych dla Opola wydarzeń muzycznych.

W ubiegłych latach odbyły się wspaniale przyjęte przez opolską publiczność, koncerty przygotowane we współpracy z wybitnymi muzykami, m.in. Wojtkiem Mazolewskim (realizacja koncertu Wojtek Mazolewski & Goście)