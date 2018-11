Do opolskich oddziałów noworodkowych trafi najnowocześniejszy sprzęt kupiony przez WOŚP

Fundacja WOŚP zakończyła zakupy sprzętu medycznego za pieniądze z ostatniego Finału WOŚP. Był to największy konkurs ofert w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W efekcie trzydniowych negocjacji fundacja kupiła 2816 urządzeń medycznych. Wartość wszystkich zawartych kontraktów wyniosła ponad 45,5 mln złotych.

Rynkowa wartość zakupionych sprzętów wynosi 65 mln złotych. Oznacza to, iż dzięki sposobowi, w jaki prowadzone są negocjacje, Orkiestra zaoszczędziła ok. 30 proc. wartości kupowanego sprzętu.

Najnowszy sprzęt zakupiony podczas 51. Konkursu Ofert trafi do oddziałów noworodkowych w Polsce. Dostanie go 11 szpitali na Opolszczyźnie:

Oto całościowy rezultat 51. Konkursu Ofert WOŚP:

Do polskich szpitali wjedzie już za kilka miesięcy sprzęt najlepszych, światowych firm, z przedłużoną gwarancją, z różnymi, bardzo korzystnymi rabatami i zapasami części zużywalnych, oraz z serwisem, który jeszcze bardziej bierze sobie do serca opiekę nad tymi urządzeniami. W ten dzisiejszy, słoneczny, listopadowy dzień, można powiedzieć, dostaliśmy dodatkową energię, aby przygotować się do kolejnego, 27. Finału WOŚP. - napisał Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP na swojej stronie na Facebooku.