Dom Towarowy Ziemowit w Opolu w remoncie. Jak się zmieni i co tam będzie? [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

Dom towarowy przy ul. Krakowskiej w Opolu powstał na przełomie lat 50. i 60. Wybudowano go w miejscu kamienic zniszczonych podczas wojny. Obiekt imponował wtedy dużą powierzchnią sprzedażową (ponad 2,5 tys. metrów kw.) oraz szerokim asortymentem, który obejmował m.in. odzież, instrumenty, rowery, akcesoria domowe i kuchenne, jak i żywność. Do czasu powstania Opolanina był to największy dom handlowy w regionie.

Dwa lata temu Ziemowit zmienił właściciela. Już wtedy informowano, że zamierza on odmienić oblicze Ziemowita, który z biegiem lat prezentował się coraz mniej atrakcyjnie.

Prace remontowe rozpoczęły się w lutym. Do tej pory prowadzone były wewnątrz budynku, przez co nie rzucały się w oczy. Co nie oznacza, że były kompletnie niewidoczne. Okna na klatce schodowej od strony ul. Krakowskiej zdemontowano, a większość pustych przestrzeni zamurowano. We wnętrzu klatki schodowej wykuto dziurę w podłodze, aby możliwa była instalacja windy.

- Prace są podzielone na etapy - mówi Agnieszka Teuerle-Kucharska, dyrektor ds. administracyjnych DT Ziemowit. - Oprócz prac na klatce schodowej ekipy remontowe działają na drugim piętrze budynku, na którym wcześniej znajdowała się szkoła językowa oraz zaplecze techniczne. Te prace obejmują m.in. powiększenie okien w tylnej części budynku, od strony parkingu przy ul. Damrota - opisuje.

- Na drugim piętrze prowadzimy prace pod kątem sprowadzenia dużego najemcy, którego na razie nie możemy jeszcze ujawnić. Na trzecim piętrze natomiast przygotowujemy około 380 metrów kwadratowych powierzchni biurowych - wylicza Agnieszka Teuerle-Kucharska.

Niedawno zamknięto też dostęp do ruchomych schodów na pierwsze piętro budynku. Tam również pracują już ekipy remontowe. Wiązało się to z zamknięciem outletu sieci Smyk.

Plan zakłada odświeżenie wnętrza domu towarowego również na parterze. - Tutaj najemcy pozostają bez zmian. Prace będą tak zorganizowane, aby nie utrudniać im prowadzenia działalności - podkreśla dyrektor ds. administracyjnych w DT Ziemowit.

Agnieszka Teuerle-Kucharska zaznacza, że wkrótce ekipy remontowe mają się pojawić na zewnątrz budynku. Ziemowit ma być poddany termomodernizacji. Zmieni się też jego elewacja. W ramach remontu odświeżony będzie też skwerek za budynkiem.

- Planujemy, że wszystkie place będą zrealizowane do końca tego roku - mówi Agnieszka Teuerle-Kucharska.

Na wizualizacjach widać, że na parterze budynku znajduje się lokal gastronomiczny. Czy taki będzie jeden z owoców remontu Ziemowita? - To wizja projektantów, choć nie można też wykluczyć, że taki lokal będzie działał na pierwszym piętrze i w okresie "ogródkowym" miał stoliki na parterze, na zrewitalizowanej ulicy Krakowskiej. Tej kwestii na tym etapie nie można jednak przesądzać - zaznacza dyrektor ds. administracyjnych w DT Ziemowit.