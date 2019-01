Droga w Opolu dziurawa jak ser szwajcarski. „Zamiast naprawić każą wolniej jeździć” [ZDJĘCIA]

Ulica Bronicza znajduje się w pobliżu Muzeum Wsi Opolskiej. Ma około 400 metrów długości. - Dziury mają głębokość 15 cm i jadąc samochodem z prędkością 5 km/h zahacza się podwoziem – opisuje jeden z mieszkańców.

- Nikt w MZD nie chce się podjąć naprawy drogi, tylko mówią żeby wolniej jeździć. To jest jakaś kpina! – denerwuje się.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, zaznacza, że pogoda utrudnia wykonywanie bieżących napraw. - Przeprowadzimy je jak to tylko będzie możliwe – zapewnia.

- Mamy dokumentację techniczną, która zakłada nie tyle remont, co budowę tej drogi od podstaw, wraz z nawierzchnią asfaltową oraz chodnikiem. Szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji to około miliona złotych. Będziemy starali się wygospodarować tę kwotę w budżecie – deklaruje.

Katarzyna Oborska-Marciniak odnosi się też do stwierdzenia, iż mieszkaniec ul. Bronicza miał usłyszeć, by do czasu napraw kierowcy jeździli tam wolniej. – Nie jest to stanowisko urzędu ani MZD – mówi.

