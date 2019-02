Drogi na Opolszczyźnie będą śliskie [OSTRZEŻENIE]

Upały na Opolszczyźnie do czwartku. W poniedziałek po południu możliwe burze na wschodzie regionu [OSTRZEŻENIE]

Tomasz Wróblewski

Od poniedziałku do czwartku synoptycy prognozują wysokie temperatury w całym kraju. Na Opolszczyźnie temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni Celsjusza do 34 stopni Celsjusza. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni Celsjusza.