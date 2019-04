Drogowcy budują trasy dla cyklistów na terenie Opola. To część szerszego projektu [ZDJĘCIA]

Prace na ulicy Ozimskiej prowadzone są od okolic skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku krzyżówki z ul. Tysiąclecia. Tutaj jest to nie tyle budowa nowej trasy, co przebudowa istniejącego do tej pory chodnika, tak aby możliwe było wyznaczenie na nim pasa dla rowerzystów. Z kolei na tyłach placu Jana Kazimierza od podstaw powstaje odcinek drogi rowerowej, która prowadzić ma od skweru znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Niemodlińskiej aż do kładki pieszo-rowerowej, która powstała obok mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu ulicy Niemodlińskiej.

To prace, które miały być już prowadzone w roku ubiegłym, ale wtedy nie udało się znaleźć chętnych na ich realizację. Przeniesiono je na ten rok, wraz z trzema innymi odcinkami: wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni Akwarium do skrzyżowania z ul. Plebiscytową) oraz drogach wzdłuż ulic Budowlanych (pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Składową i Usługową) i ul. Nysy Łużyckiej (od wiaduktu nad ul. Bończyka do skrzyżowania z ul. Wrocławską). Łączna długość tych odcinków to około dwóch kilometrów, a ich realizacja kosztuje blisko 2 mln zł.

W tym roku w Opolu ma powstać łącznie 15 ścieżek o długości przekraczającej 9 km. Na liście są drogi m.in. wzdłuż ul. Frankiewicza (dwa odcinki), ul. Sosnkowskiego i Horoszkiewicza (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Ozimskiej), al. Witosa (lewa strona), ul. Tysiąclecia i Grudzicka (od skrzyżowania z ul. Ozimską do ul. Wschodniej), ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do Tarnopolskiej) i ul. Krapkowickiej (połączenie ul. Bolkowskiej z rondem przy II kampusie Politechniki Opolskiej). Szacunkowy koszt realizacji całości to blisko 9 mln zł, z czego prawie 6 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. To część szerszego projektu, realizowanego jeszcze w siedmiu innych gminach Aglomeracji Opolskiej. Jego wartość to ponad 33 mln zł, a jego owocem będzie powstanie łącznie blisko 21,5 km tras rowerowych w Opolu. Zobacz też: Opolski radny: Każdy kierowca i rowerzysta powinien na jakiś czas zmienić środek lokomocji