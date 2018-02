I jeszcze jedno spostrzeżenie - czy aby nie jesteśmy jedynym na świecie miastem w którego centrum pracuje cementownia oraz betoniarnie? A najlepsze jest to, że zyski z tej fabryki pyłu wędrują do Niemiec. Niech jakiś nasz obywatel spróbuje wybudować cementownię np w Poczdamie to go tam śmiechem zabiją. A dmuchawek do liści używać nie wolno bo się kurzy. :) :) :)