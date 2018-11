Dwa peugeoty zderzyły się pomiędzy Dąbrową a dojazdem do autostrady

Do zderzenia dwóch osobowych peugeotów doszło w poniedziałek przed południem na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Dąbrową, a dojazdem do węzła autostradowego Opole Zachód.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sprawca kolizji, 20-letni kierowca, został ukarany mandatem - mówi starszy sierżant Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Według naszych ustaleń to on w trakcie zmiany pasa ruchu doprowadził do zderzenia z samochodem, za kierownicą którego siedział 26-latek.