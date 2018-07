Ofiary śmiertelne to 18- i 20-latek, natomiast 25-latek jest w szpitalu. Wszyscy są mieszkańcami powiatu strzeleckiego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja i prokuratura.

Pierwszą informację o nagłej śmierci 20-latka policja ze Strzelec Opolskich otrzymała w sobotę po godzinie 21.00. Natomiast w niedzielny poranek napłynęła kolejna, tym razem o nagłym zgonie 18-latka.- Natomiast trzecia osoba, 25-letni mężczyzna, trafił z objawami zatrucia do szpitala - mówi młodszy aspirant Paulina Porada, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.Wszyscy mężczyźni to mieszkańcy powiatu strzeleckiego z różnych miejscowości. Według wstępnych ustaleń policjantów, zażywali wcześniej nieustalone jeszcze substancje. Dlatego jedną z zakładanych wersji jest zatrucie narkotykami lub dopalaczami.- Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która powinna dać odpowiedź, jakie były przyczyny śmierci tych młodych ludzi oraz zatrucia 25-latka - mówi Paulina Porada.Policjanci apelują, by nie zażywać narkotyków i dopalaczy. Trucizny stosowane w dopalaczach powodują nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka. Sprzedawane są w sklepach lub przez internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często oznaczone napisem „Produkt nie do spożycia".- Ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki jest ich skład, nie wiemy też, jak działają na organizm - mówią mundurowi. - Ołów, rtęć, mefedron czy etylon, to tylko niektóre składniki dopalaczy.Policjanci przestrzegają, że dopalacze to substancje silnie wpływające na psychikę i funkcjonowanie organizmu, a skutki ich zażycia bywają nieodwracalne.