Dwie pary przyjaciół powalczą o duże pieniądze ["Postaw na milion", odcinek 10]

[patronat NaM]

Przyjaciele na dobre i na złe!

W programie wezmą m.in. udział Jerzy Urbański ze Starowej Góry i Janusz Krysiak z Anielina Swędowskiego. Lojalni, pomocni, rozsądni – tacy są Jerzy i Janusz. 34-latkowie, którzy w wolnych chwilach uwielbiają spędzać razem czas. Wtedy zawsze się coś dzieje! Jerzy jest specjalistą ds. funduszy europejskich. Lubi spacerować po lesie, zbierać jagody i grzyby. Uczył się jeździć konno i zamierza do tego wrócić. Jego pasją jest bowiem sport. Interesuje się tenisem i piłką nożną. Uczestnik biegów. Bardzo często bywa na imprezach sportowych, jeździ na mecze kadry narodowej. Janusz również jest specjalistą ds. funduszy europejskich. Uwielbia gotować. Jego popisowy numer to pizza. Podobno jest lepsza od włoskiej. W wolnym czasie spogląda przez teleskop, za pomocą którego dokonuje obserwacji obiektów astronomicznych. Wykonywał również za pomocą teleskopu zdjęcia międzynarodowej stacji kosmicznej. Jego pasją jest uprawa orchidei.

Przyjaciółki z Warszawy!

W programie poznamy także Karolinę Kaczyńską – Piwko i Marlenę Majewską z Warszawy.

Nigdy się nie poddają, życzliwe, empatyczne, zdystansowane do świata. Dziewczyny poznały się podczas przygotowań do komunii i od tej pory są przyjaciółkami. Karolina to z zawodu copywriter po Warszawskiej Szkole Filmowej. Marlena to specjalistka ds. komunikacji i marketingu po Szkole Głównej Handlowej. Najlepszym wspomnieniem Karoliny jest znalezienie się w środku zimy w Moskwie. Uważa, że człowiek sam sobie stawia ograniczenia, podobnie jak cele i tylko od nas zależy czemu damy się prowadzić. Marlena szuka kolejnych wyzwań i robi planuje kolejne podróże. Marzenie dziewczyn – jedno. Chcą odwiedzić jak najwięcej miejsc na świecie.

Komu uda im się wygrać w programie? Przekonamy się już w sobotę!

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.