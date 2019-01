Dzielnicowy z Opola zatrzymał poszukiwanego za kradzieże 42-latka

W niedzielę późnym popołudniem, dzielnicowy z Opola - mł. asp. Bogdan Wójcik - był na obchodzie w podległym mu rejonie w dzielnicy Czarnowąsy. Tam zauważył mężczyznę, który wyglądem przypominał jedną z poszukiwanych osób.

Mundurowy natychmiast poszedł w jego kierunku. Mężczyzna wszedł do jednego z miejscowych sklepów. Tam właśnie dzielnicowy zatrzymał 42-latka.

Przypuszczenia policjanta szybko znalazły potwierdzenie w policyjnych bazach. Na mieszkańcu Opola ciążyły bowiem wyroki za liczne kradzieże. Sąd Rejonowy w Opolu wydał już za nim zarządzenie o doprowadzeniu do aresztu celem odbycia kary roku więzienia.

- Dodatkowo dzielnicowy znalazł przy nim amfetaminę. 42-latek narkotyki ukrył w niewielkim słoiku po musztardzie. Słoik zaś wsadził do skarpety i zasłonił nogawką spodni - mówi sierżant sztabowy Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę. Dodatkowo usłyszał zarzut posiadania narkotyków, do którego się przyznał. Grozi mu teraz kolejna kara do 3 lat więzienia.

OPOLSKIE INFO - 29.06.2018