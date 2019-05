Dzień Flagi RP w Opolu. Uroczystości pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim

- Barwy biało-czerwone towarzyszyły Polakom w chwilach tragicznych i w chwilach najważniejszych i dumnych. Dlatego są tak ważne – mówił europoseł PiS Sławomir Kłosowski. - Rząd PiS pielęgnuje politykę historyczną. To ważne, byśmy ten dzień czcili i pielęgnowali pamięć o nim. W tym dniu nie możemy zapomnieć również o Polonii i Polakach za granicą. To jest również ich święto. Bardzo wielu mieszkańców naszego województwa mieszka i pracuje za granicą. Pamiętajmy o nich. Oni również budowali i budują dobrobyt naszego państwa.

Minister Anna Zalewska przypomniała symbolikę polskich barwa narodowych. - Biel to czystość, czerwień odwaga – podkreśliła. - Te barwy były obecne pod Grunwaldem. Długosz pisze o białym orle na czerwonym tle. Rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja postanowiono, że biel i czerwień to barwy Rzeczypospolitej. Powtórzono to w wolnej Polsce w 1919, a Dzień Flagi RP ustanowiono nazajutrz po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

- Rok 2019 jest dla nas w tym regionie szczególny – mówił wojewoda opolski Adrian Czubak. - Rozpoczynamy obchody 100-lecia powstań śląskich. - Barwy biało-czerwone były obecne w czasie powstań, pod Grunwaldem i na samolotach polskich lotników walczących na angielskim niebie oraz na opaskach powstańców warszawskich. Musimy krzewić szacunek dla tych barw. To jest moim marzeniem, aby następne pokolenia z wielkim szacunkiem i godnością odnosiły się do barw, do wszystkich symboli narodowych.

Jako ostatni zabrał głos wicemarszałek województwa, Szymon Ogłaza. - Pragnę wyrazić dume z dzisiejszego święta i złożyć hołd fladze Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-czerwona to dobro i znak spajający Polaków w kraju i za granicą. Bliski sercom wszystkich ludzi, którzy czują się Polakami. Od 15 lat drugiego maja w przestrzeni wolnej demokratycznej Polski okazujemy swoje przywiązanie i szacunek dla flagi. To jest mocne świadectwo naszej dojrzałości obywatelskiej i ugruntowanej tożsamości narodowej.