Dzień Papieski w Opolu. Zbiórka pieniędzy na stypendia dla dzieci

- W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji. To wspaniały cel. Co roku dokładam się do tego dzieła - powiedziała pani Aniela, emerytka ze Śródmieścia.

W zbiórce pieniędzy corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. W ubiegłym roku zebrano ponad osiem milionów złotych. Dzięki temu możliwe było ufundowanie dwóch tysięcy stypendiów.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla papieża Jana Pawła II za Jego posługę na rzecz Kościoła i ojczyzny. Zajmuje się promocją nauczania papieża - Polaka i udzielaniem stypendiów zdolnym, pochodzącym z ubogich rodzin dzieciom i młodzieży.

Od tego czasu Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”.

W ramach diecezjalnych obchodów XVIII Dnia Papieskiego w Opolu o godz. 17 poświęcony zostanie Plac Jana Pawła II (pod Teatrem Kochanowskiego) i odbędzie się koncert upamiętniający 40 rocznicę wybrania kardynała Karola Wołtyły na Stolicę Piotrową. Wystąpi m.in. Natalia Niemen.

OPOLSKIE INFO - 12.10.2018