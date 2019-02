„Dziennik Anne Frank” w Teatrze Lalki i Aktora [PREMIERA]

Anne Frank urodziła się 12 czerwca 1929 roku we Frankfurcie nad Menem, w żydowskiej rodzinie od pokoleń mieszkającej w Niemczech. Po dojściu do władzy Hitlera, w 1933 roku rodzina Franków uciekła do Amsterdamu.

Sądzili, że tam unikną prześladowań. Ale w 1940 r. Niemcy zajęli Holandię. Gdy starsza siostra Anne dostała wezwanie, by stawić się w gestapo, jej bliscy wiedzieli, że to byłaby rozłąka na zawsze.

Rodzina Franków miała tylko jedno wyjście - ukryć się. W ukryciu spędzili dwa lata. W 1944 zostali zdradzeni. Gestapo deportowało całą czwórkę, ostatnim transportem wywieziono ich do Ausch­witz. Wojnę przeżył tylko ojciec, Otto Frank. I to on zrobił wszystko, by odnalezione w kryjówce zapiski jego młodszej córki ukazały się drukiem. Stało się tak w roku 1947.

Anne dostała pamiętnik na 13 urodziny. I od tego dnia - 24 czerwca 1942 - pisała swój dziennik. Pomiędzy pierwszym a ostatnim wpisem upłynęło 781 dni.

Do dziś „Dziennik Anne Frank” pozostaje najbardziej znaną na świecie holenderską książką, przetłumaczono go na kilkadziesiąt języków.

- To nie jest tylko literatura. To przestroga dla naszych czasów. Trzeba bardzo uważać, żeby ta historia się nie powtórzyła - tak Marian Pecko, reżyser „Dziennika Anne Frank” w opolskim teatrze lalek, uzasadnia swoje zainteresowanie zapiskami żydowskiej dziewczynki.

W spektaklu grają: Anna Wieczorek, Aleksandra Mikołajczyk, Dorota Nowak, Mariola Ordak-Świątkiewicz, Andrzej Mikosza i Jakub Mieszała. Autorką scenografii jest Ivana Mackova. Premiera na małej scenie w sobotę o godz. 17.00.

Towarzyszyć jej będzie multimedialna wystawa pt. „781”, której autorami są studenci z Wydziału Sztuki UO. Prace powstały pod kierunkiem dr. Bartosza Posac­kiego i Pauliny Ptaszyń­skiej. - Punktem odniesienia jest oczywiście „Dziennik Anne Frank”. Studenci pytają o źródła zła, o kondycję człowieka wtedy i teraz... - opowiada dr Posacki. Wernisaż wystawy w sobotę o godz. 16.00.