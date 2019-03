Dziesiątki drzew nad Młynówką w Opolu oznakowane. Ratusz: To akt wandalizmu [ZDJĘCIA]

Znaki na drzewach można zobaczyć m.in. na drzewach rosnących wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury, a także po drugiej stronie Młynówki, wzdłuż bulwaru nad kanałem, pomiędzy Mostem Groszowym a przystankiem autobusowym Piastowska-Korfantego.

- Takie krzyżyki zawsze pojawiają się na drzewach przewidzianych do wycinki. Wygląda na to, że okolica Młynówki wyłysieje. Smutne to, bo w Opolu ciągle ubywa drzew, szczególnie w centrum – komentował jeden ze spacerowiczów.

Tymczasem Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik opolskiego ratusza, podkreśla, że oznakowane drzewa nie są przeznaczone do wycinki. Informuje, że padły ofiarą wandala bądź wandali.

- Same znaczniki najpewniej zostaną na tych drzewach. Wykonano je farbą, którą bardzo trudno zmyć, a ścieranie mogłoby uszkodzić korę. Nie chcemy też w ten sposób zachęcać wandali do podobnych działań, a za taką mogliby uznać usunięcie tych znaków. Mamy nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, aby to powtarzać - stwierdza Katarzyna Oborska-Marciniak.