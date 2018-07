Z roku na rok przybywa osób z uprawnieniami pilota, ale też częściej słyszymy o wypadkach prywatnych maszyn.

Aby zostać pilotem samolotów ultralekkich, np. awionetki, wystarczy mieć skończone 16 lat, zaliczyć ponad 25 godzin lotu i zdać egzamin.- W przypadku szybowców te wymagania są jeszcze niższe - mówi Zbigniew Kunas, pilot z opolskiego aeroklubu i szef instruktorów. - Dla mnie, instruktora z wieloletnim doświadczeniem, to zadziwiające, bo wychodzi na to, że łatwiej polecieć szybowcem niż zdobyć prawo jazdy . To niestety odbija się na dramatycznych statystykach.Coraz bardziej modne, zwłaszcza wśród osób z zasobnym portfelem, staje się posiadanie własnego śmigłowca. W połowie lipca w Domecku rozbił się prywatny śmigłowiec Robinson R44. Dwie osoby zginęły, jedna została ciężko ranna. Śledczy ustalają, co było przyczyną tragedii.- Sprawę bada też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, ale generalnie w lotnictwie do 90 proc. zdarzeń dochodzi z winy człowieka - mówi Zbigniew Kunas. - Może to być np. niedopasowanie własnych możliwości do warunków pogodowych. Przyczyny techniczne to margines zdarzeń.