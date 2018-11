Dziś wszyscy jesteśmy Andrzejami! MEMY ANDRZEJKOWE

Dlaczego na spacerze z psem należy omijać błoto z daleka? Oto kilka powodów

red

Jak dobrze potrafią się bawić wasze psy na spacerach? Do czego je ciągnie najbardziej? Oczywiście do tego, co jest zabronione. Po deszczu zawsze muszą zaliczyć wszystkie kałuże i kąpiel błotną. A dlaczego lepiej unikać takich zabaw? Oto powody.