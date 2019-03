Dżudocy AZS-u Opole rządzili podczas mistrzostw Polski juniorów

Nic dziwnego, bo wywalczyli sześć medali indywidualnie: po dwa każdego koloru, a do tego złoto w rywalizacji drużynowej.

W Poznaniu na najwyższym stopniu podium stanęli: Jakub Pankowski w kat. do 81 kg oraz Adam Kućmierz w kat. 100 kg, a sukces tego pierwszego jest tym bardziej wart odnotowania, iż startował najliczniej obsadzonej grupie w całych zawodach (31 zawodników) i stoczył pięć zwycięskich pojedynków. Jego kolega klubowy miał za sobą cztery zwycięskie walki choć rywali było mniej (12 w kategorii).

Srebro przypadło Hubertowi Pieczyńskiemu (kat 55 kg, 12. dżudoków), który miał bilans 3-1 oraz Mateuszowi Kozłowskiemu (kat. 73 kg, 22. zawodników) z wynikiem 4-1.

Trzeci w najcięższej kategorii (powyżej 100 kg, 9. osób) był natomiast Dominik Jaworski. Dorobek indywidualny AZS-u „zamyka” brąz Alicji Myśliwiec w wadze do 52 kg, która wygrała dwie walki i jedną przegrała.

W zmaganiach indywidualnych startowało jeszcze trzech przedstawicieli AZS-u. Adam Bunkiewicz zajął 7. miejsce w kat. do 73 kg, a eliminacji nie przeszli Jan Jesionek (kat. 66 kg) i Piotr Berlanka (kat. 81 kg).

Trzech przedstawicieli do Poznania wysłała Gwardia, a najlepiej spisał się Michał Gęsikowski, który koniec końców „podzielił się” lokatę z Bunkiewiczem w tej samej kategorii. Z kolei Michał Dawid (do 55 kg) i Szymon Pierskała (do 66 kg) trafili na trudnych rywali i nie przeszli eliminacji.

Wracając do kwestii medali to ważny zanotowali „akademicy” także w rywalizacji drużynowej, gdzie pewnie triumfowali, pokonując UKS Piła 4:2 i Juvenię Wrocław 5:1. W skład zwycięskiej drużyny weszło pięciu wspominanych już tu medalistów czyli: Jaworski, Kozłowski, Kućmierz, Pankowski i Pieczyński, a także Berlanka, Bunkiewicz, Jesionek oraz Konrad Stanuszek, Paweł Tylek i Tomasz Zielski.

Tymczasem bardzo dobrze zaprezentował się podczas Grand Prix Marrakeszu ich kolega klubowy Tomasz Szczepaniak. Podczas tych niezwykle prestiżowych zmagań opolanin zajął ostatecznie piąte miejsce. Co warte podkreślenia zawodnik ten stoczył sześć emocjonujących walk, z których wygrał cztery pokonując rywali z Maroka, Stanów Zjednoczonych, Kirgizji i Dominikany.

To tym bardziej istotne, że wszyscy poza pierwszym są od niego wyżej sklasyfikowani w rankingu olimpijskim. Dzięki temu też nasz fighter przesunął się na 61. miejsce i znacznie zbliżył się do swoich konkurentów.