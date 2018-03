Debiutancki album EABS “Repetitions (Letters To Krzysztof Komeda)” to dedykacja dla legendy polskiego jazzu Krzysztofa Komedy. W piątek w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki przekonamy się, jak wydawnictwo brzmi na żywo.

Wrocławski septet EABS kontynuuje tradycję polskiej szkoły jazzu i prezentuje zupełnie nowe podejście do utartych muzycznych standardów. Wielu pewnie powie, że to już nawet nie jest jazz.Album “Repetitions (Letters To Krzysztof Komeda)” jest analizą sumiennie wybranych kompozycji Komedy w latach 1962-1967.Muzycy zagłębiają się w niektóre mniej znane kompozycje, które zostały zaaranżowane przez Krzysztofa Komedę do etiud baletowych, filmów fabularnych, krótkich metraży, dokumentów, animacji oraz kompozycji ilustrujących wiersze polskich poetów recytowanych po niemiecku.Starannie dobrane kompozycje, konteksty filmów z których pochodzi muzyka, a także teksty Marka Pędziwiatra tworzą z krążka "Repetitions" pewnego rodzaju concept album o kondycji ludzkiej duszy w XXI w.Krążek został świetnie przyjęty przez krytyków i dziennikarzy muzycznych. Album przez niespełna dwa miesiące od premiery zebrał blisko 30 recenzji i kilka pozytywnych artykułów.Bilety: 35 zł (przedsprzedaż); 45 zł (w dniu koncertu).Początek koncertu o godz. 20.00.