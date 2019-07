Ecclesia Diabolica Baltica. Behemoth zagra sześć koncertów w Polsce

Obok koncertu ze Slayer będą to nasze JEDYNE koncerty w Polsce w 2019! Szykujemy absolutnie wyszukaną i spektakularną produkcję i mimo, że będzie to trasa promująca ostatni album I LOVED YOU AT YOUR DARKEST możecie spodziewać się wielu niespodzianek! Towarzystwo mamy zacne, polski IN TWILIGHT'S EMBRACE, prosto z Norwegii WHOREDOME RIFE i zjawiskowy ZEAL & ARDOR! 6 dużych koncertów w Polsce i 3 u naszych sąsiadów! Zapraszamy do wspólnej celebracji! - mówi Nergal