"Ecclesia Diabolica Catholica". Nowy teledysk zespołu Behemoth [WIDEO]

Klip do utworu „Ecclesia Diabolica Catholica” z ostatniego studyjnego albumu Behemoth "I Loved You At Your Darkest" wyprodukowany został przez Grupę 13

Orion, basista zespołu tak opisuje "Ecclesia Diabolica Catholica":

"Legiony! Kontynuujemy przygodę z "ILYAYD" i dziś chcemy podzielić się z Wami nowym teledyskiem! Od samego początku procesu twórczego utwór "Ecclesia Diabolica Catholica" był oczywistym pretendentem do roli singla. Kawałek ten ewoluował podczas prób i nagrań, stąd to żywiołowe, dzikie brzmienie, które w efekcie słyszycie. Dzięki temu zawiera on o sobie pewne elementy naszych występów na żywo, a takiego zabiegu już dawno nie stosowaliśmy. Po raz kolejny współpracowaliśmy z Grupą 13 i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ znów pokazali swoje super-profesjonalne podejście na każdym etapie produkcji. Klip powstawał w dwóch oddzielnych lokalizacjach, przygotowania do nagrań trwały godzinami, ale wszystko było tego warte. Bawcie się dobrze!”

ZOBACZ: Behemoth spotkał się z fanami i promował album "ILYAYD". Nergal: Postawa zespołu jest zawsze taka sama i będziemy robić swoje

10 stycznia rusza europejska część trasy koncertowej „Ecclesia Diabolica Evropa 2019 e.v.” z towarzyszeniem At the Gates, Wolves in the Throne Room.

Behemoth zagra:

Jan. 10 - Frankfurt, Germany - Batschkapp

Jan. 11 - Munich, Germany - Tonhalle

Jan. 12 - Prague, Czech Republic - Forum Karlin

Jan. 13 - Vienna, Austria - Arena

Jan. 15 - Zurich, Switzerland - Komplex 457

Jan. 16 - Milano, Italy - Alcatraz

Jan. 17 - Lyon, France - Le Transbordeur

Jan. 18 - Barcelona, Spain - Razzmatazz

Jan. 19 - Madrid, Spain - La Riviera

Jan. 21 - Toulouse, France - Le Bikini

Jan. 22 - Paris, France - Bataclan

Jan. 23 - Oberhausen, Germany - Turbinenhalle

Jan. 24 - Berlin, Germany - Huxleys

Jan. 25 - Copenhagen, Denmark - Vega

Jan. 26 - Stockholm, Sweden - Annexet

Jan. 27 - Oslo, Norway - Rockefeller

Jan. 29 - Helsinki, Finland - The Circus

Jan. 30 - Tampere, Finland - Pakkahuone

Feb. 1 - Hamburg, Germany - Grosse Freiheit 36

Feb. 2 - Utrecht, Netherlands - TivoliVredenburg

Feb. 3 - Brussels, Belgium - Ancienne Belgique

Feb. 4 - Esch-sur-Alzette, Luxembourg - Rockhal

Feb. 6 - Bristol, UK - Marble Factory

Feb. 7 - Birmingham, UK - O2 Institute

Feb. 8 - London, UK - O2 Forum Kentish Town

Feb. 9 - Manchester, UK - O2 Ritz

Feb. 10 - Dublin, Ireland - Vicar Street

Feb. 11 - Glasgow, Scotland - QM Union

Płyta „ILYAYD” ukazała się w Polsce nakładem Mystic Production, zaś na świecie Metal Blade (USA) oraz Nuclear Blast (Europa).

Tytuł albumu wydaje się nietypowym tytułem dla black metalowego krążka, ale pochodzenie może zadziwić fanów jeszcze bardziej niż same słowa.

To werset z Biblii- zdradza Nergal, a właściwie cytat samego Jezusa Chrystusa. Użycie tych słów w kontekście tytułu naszej nowej płyty postrzegam jako ekstremalne świętokradztwo

Album został wyprodukowany przez Behemoth. Bębny współprodukował Daniel Bergstrand (Meshuggah, In Flames), miksem zajął się Matt Hyde (Slayer, Children Of Bodom), masteringiem Tom Baker (Nine Inch Nails, Marilyn Manson), a w nagraniach wzięła udział siedemnastoosobowa polska orkiestra pod dyrekcją Jana Stokłosy.

Szczegółowa tracklista "I Loved You At Your Darkest" przedstawia się następująco:

Solve

Wolves ov Siberia

God = Dog

Ecclesia Diabolica Catholica

Bartzabel

If Crucifixion Was Not Enough...

Angelvs XIII

Sabbath Mater

Havohej Pantocrator

Rom 5:8

We Are the Next 1000 Years

Coagvla

Płytę "I Loved You At Your Darkest" promowały trzy utwory

"Bartzabel"