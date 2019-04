Egzamin gimnazjalny 2019. ARKUSZE CKE ODPOWIEDZI. Historia, wos, polski. Wszystko o egzaminie gimnazjalnym na Opolszczyźnie

- Udało nam się zorganizować egzamin, więc brawa dla tych, którzy przyszli was dzisiaj przypilnować - zwróciła się do zdających Lucyna Dzikiewicz-Niski, dyrektor LO nr 8 w Opolu, w strukturach którego są również klasy gimnazjalne. - Mamy dla was same łatwe zadania. Te trudniejsze poszły do innych szkół - zażartowała, żeby dodać zdającym animuszu.

W LO nr 8 w Opolu egzamin rozpoczął się zgodnie z planem, choć nie obyło się bez stresów. Z powodu trwającego strajku nauczycieli kłopotem było obsadzenie zespołów nadzorujących.