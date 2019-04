Egzamin gimnazjalny 2019 MATEMATYKA i PRZYRODA. Arkusze CKE i odpowiedzi. Czy we wszystkich szkołach na Opolszczyźnie rozpoczęły się testy?

W środę, pomimo strajku nauczycieli, egzamin gimnazjalny odbył się zgodnie z planem, we wszystkich 168 placówkach oświatowych w całym regionie, w tym w 12 szkołach w Opolu. Do egzaminów podeszło blisko 7,9 tys. młodych ludzi z woj. opolskiego.

Jak informowało kuratorium oświaty w Opolu, testy przeprowadzono bez zakłóceń. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że do komisji nadzorujących przebieg egzaminów zgłosili się nauczyciele, którzy nie biorą udziału w strajku, a także osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. Kuratorium zabiegało o ich wsparcie od kilku dni i robi to do tej pory.