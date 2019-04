Egzamin gimnazjalny 2019 na tartanie, czyli jak dyrektorzy chcą łatać dziury podczas strajku

Rodzice są tym pomysłem oburzeni, bo uważają, że w tzw. balonie nie ma warunków, by pisać egzamin. - Na zebraniu z rodzicami dowiedzieliśmy się, że dzieci mają przyjść cieplej ubrane, bo może być chłodno. Dziewczynki nie mogą zakładać szpilek, żeby nie uszkodzić nawierzchni tartanowej - denerwuje się Opolanin. - W tym namiocie rano jest zimno. Kiedy trochę przyświeci słońce, robi się natomiast zaduch nie do wytrzymania. Co więcej, tam nie dochodzi nawet światło dzienne.

- Nauczyciele z naszej szkoły chcą strajkować, więc nie będą obsługiwać egzaminów gimnazjalnych, które ruszają w środę – mówi ojciec uczennicy dawnego gimnazjum nr 7 (dziś w strukturze LO nr 9) . – Dyrekcja staje na głowie, żeby egzamin się odbył, bo obawia się konsekwencji. Dlatego test został przeniesiony do namiotu sportowego, bo tam potrzeba mniej osób do pilnowania młodzieży.

To komplikuje sytuację w placówkach oświatowych w całej Polsce.

Rodzice obawiają się, że trudniejsze warunki będą miały przełożenie na wyniki ich pociech. - Mój syn chce wypaść jak najlepiej, bo przecież od wyniku zależy, czy dostanie się do dobrego liceum - mówi matka ucznia z byłego gimnazjum nr 7. - To niesprawiedliwe, że jedni będą mieli komfortowe warunki w klasie, a inni spartańskie - w namiocie sportowym.

Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się w środę, a dyrektorzy obawiają się, że do samego końca nie będą wiedzieli na czym stoją.

- Otrzymaliśmy informację z kuratorium z przypomnieniem, że to my odpowiadamy za organizację i przebieg egzaminów - mówi Małgorzata Szafors, dyrektor LO nr 9 z klasami gimnazjalnymi. - Dlatego podjęłam decyzję o zblokowaniu komisji na sali sportowej, bo tam potrzeba mniejszej liczby osób do nadzorowania. Rodzice nie zgłaszali mi w trakcie zebrania, że mają zastrzeżenia. Rozumiem ich żal, ale nie mam wyjścia. Alternatywą jest nieprzeprowadzenie egzaminu w ogóle.

Takie dylematy ma wiele opolskich szkół. - Jeśli w poniedziałek rozpocznie się strajk, to wszyscy nauczyciele deklarują, że do niego przystąpią - mówi Joanna Raźniewska z LO nr 3 z klasami gimnazjalnymi. - Rozporządzenie daje wprawdzie możliwość stworzenia komisji z innych osób, niż te powołane wcześniej do zespołu nadzorującego, ale gdzie ja mam ich szukać? Mam wyjść na ulicę i pytać o ludzi z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy zechcą zostać wolontariuszami na egzaminie?

