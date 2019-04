Egzamin gimnazjalny na Opolszczyźnie 2019. Egzamin nie jest zagrożony mimo strajku nauczycieli

Egzamin gimnazjalny dla 7860 uczniów powinien w środę rozpocząć się w 168 placówkach Opolszczyzny. W 122 z nich nauczyciele przystąpili do strajku.

- Mimo tego egzamin się odbędzie - mówi Robert Socha, rzecznik prasowy Opolskiego Kuratora Oświaty. - Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z tymi szkołami i pomagamy w kompletowaniu składu komisji nadzorujących przebieg egzaminu. W tej chwili jedyną niewiadomą jest Kluczbork.

Na apel kuratorium o zgłaszanie się do komisji odpowiedziało 80 osób, które mają stosowne uprawnienia do zasiadania w komisji. Do komisji oddelegowano także 47 pracowników kuratorium.

Przeczytaj też: Strajk nauczycieli 2019 na Opolszczyźnie. Wanda Sobiborowicz: Nie widzę woli porozumienia ze strony rządowej

Z takiego wsparcia skorzystało m.in. opolskie gimnazjum nr 5 (obecnie w strukturze VIII LO) oraz gimnazjum nr 7 (w strukturze IX LO). W tych szkołach nie strajkuje zaledwie 2-3 nauczycieli, dlatego dyrektorki obu placówek poprosiły o pomoc kuratorium.

- Za organizację egzaminu gimnazjalnego odpowiada dyrektor szkoły - mówi Małgorzata Szafors, dyrektor IX LO w Opolu. - Rodzice zdecydowanie oczekiwali od kierownictwa szkoły, że sobie z tym poradzi. W tej chwili brakuje mi jedynie pełnego składu komisji na trzeci dzień egzaminu z języków obcych.