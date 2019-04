Egzamin ósmoklasisty: Uczniowie musieli wykazać się znajomością "Małego Księcia" i napisać opowiadanie

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty musieli m.in. napisać opowiadanie w oparciu o "Małego Księcia" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Wszyscy chwalili wybór tej lektury na egzaminie.

- Skończyłam przed upływem 120 minut, bo miałem wenę i bardzo dobrze mi się pisało - powiedziała Daniela Nycko, z PSP nr 5 w Opolu. - Jeden temat dotyczył realacji międzyludzkich: czy bardziej kierować się sercem, czy rozumem. Drugi temat wymagał znajomości "Małego Księcia" . Bardzo lubię tę książkę i z przyjemnością pisałam. Chodziło to, co przekazał Lis Małemu Księciu i jak on wykorzy stał to na swojej planecie. Trzeba było napisać o tym opowiadanie.

- Pisałem rozprawkę, w której odniosłem się do argumentów zawartych w trzech lekturach: Małym Księciu, Chłopcach z Placu Broni i Kamieniach na szaniec. Te dwie pierwsze bardzo lubię, więc pisało mi się dobrze - przyznał Filip Górski z PSP nr 5.

- Byliśmy dobrze przygotowani do egzaminu. Na lekcjach omawialiśmy wszystkie lektury, które były potrzebne. Żadne pytanie mnie nie zaskoczyło - dodał Bartek.

Uczniowie wychodzili z sal egzaminacyjnych uśmiechnięci i odprężeni, ale przed egzaminem też nie wszyscy się stresowali.

- O dziwo byłem bardzo spokojny. Wbrew pozorom wpłynęła na to atomosfera niepewności czy egzamin się odbędzie, skoro nauczyciele strajkują - powiedział Filip.

We wtorek uczniowie będą zdawać egzamin z matematyki. Dostaną na to 100 minut.

- Matematyki bardziej się obawiam. Na polskim można trochę popływać. A na matematyce, albo się umie coś policzyć, albo nie - powiedział Karol.