Eko-Okna rekrutują w Ogrodach

Nieszablonowe podejście do rekrutacji. Największy pracodawca w regionie wychodzi do kandydatów i organizuje spotkania rekrutacyjne poza siedzibą firmy.

- Chciałbyś dopytać o warunki pracy w naszej firmie, a może już zdecydowałeś, że chcesz dołączyć do naszego zespołu? Daj się zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Teraz to łatwiejsze niż kiedykolwiek – dowiadujemy się w firmie Eko-Okna.

Jeden z największych pracodawców w regionie wychodzi do swoich kandydatów i organizuje spotkania rekrutacyjne poza siedzibą firmy. Był już Racibórz, Rybnik, Głubczyce, a teraz Kędzierzyn-Koźle. Tam firma postanowiła zostać na dłużej. W tutejszych Odrzańskich Ogrodach znajduje się miejsce, w którym prowadzone są właśnie rozmowy kwalifikacyjne. Przez cały tydzień w godzinach od 10.00 do 18.00 na pierwszym piętrze (w pobliżu kina Helios), prowadzona jest rekrutacja m.in. na stanowiska produkcyjne oraz do działu utrzymania ruchu. – Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przyjazd do siedziby naszej firmy, dla wielu osób jest sporym wyzwaniem. Nie wszyscy dysponują samochodem. Są również takie osoby, które planują zmianę pracy, ale nie mogą wziąć dnia wolnego. Dlatego nie dość, że czekamy na nich w ich miejscu zamieszkania to dodatkowo prowadzimy rozmowy nie tylko w godzinach porannych, ale także popołudniowych – tłumaczy Barbara Frankowicz, kierownik działu personalnego Eko-Okna S.A. Na spotkaniu nie wymaga się CV.

Mimo tego, że stanowisko firmy, znajduje się w Ogrodach zaledwie od kilku dni, to już wzbudza spore zainteresowanie. Firma oferuje bowiem bardzo dobre warunki płacy i pracy. Pracownicy produkcyjni już na start otrzymują 2,5 tys. zł netto, zaś pracownicy działu utrzymania ruchu od 2,8 tys. zł do nawet 4 tys. zł. netto. Dodatkowo po okresie próbnym każdy pracownik otrzymuje premię uznaniową, a Ci, którzy przejdą z innej firmy mogą liczyć na bonus w formie premii w wysokości tysiąca złotych netto.

Co ważne, Eko-Okna oferują dojazd autobusami pracowniczymi. Miesięczny koszt przejazdów to tylko 20 zł. Autobusy kursują także z Kędzierzyna-Koźla. Dodatkowo wprowadzony został specjalny dodatek do pensji w wysokości 500 zł netto dla osób, które muszą dojeżdżać do pracy co najmniej 40 km.

To nie koniec dobrych wieści, które docierają do nas z Kornic. Wraz z Nowym Rokiem podobne stoisko rekrutacyjne ma zostać uruchomione w Jastrzębiu-Zdroju. Stamtąd uruchomiona zostanie również nowa linia autobusowa.

Wizyta na stoisku w Kędzierzynie-Koźlu to oczywiście nie jedyna możliwość zatrudnienia się w firmie Eko-Okna. Równolegle prowadzona jest rekrutacja w siedzibie firmy. Zainteresowani mogą zadzwonić pod nr (32) 415 34 38 lub zgłosić się bezpośrednio do siedziby firmy w Kornicach.