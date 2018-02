Przygotowania do tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na Opolszczyźnie właśnie się rozpoczynają. Większość pątników ruszy w drogę 16 lub 23 marca

Przypomnijmy, w 2017 roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Uczestnicy podjęli to wielkopostne wyzwanie w 11 państwach, w tym 252 miastach.W tym roku organizatorzy spodziewają się, że nawet 100 tys. pątników w 20 krajach weźmie udział w EDK. Nocą, w milczeniu i samotności każdy z nich przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od około 40 do 133 km.– EDK to globalny startup religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku – mówi ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i twórca Szlachetnej Paczki.Przygotowania do tegorocznej drogi krzyżowej właśnie się rozpoczynają. Większość pątników ruszy w drogę 16 lub 23 marca (Wielkanoc przypada w tym roku 1 kwietnia).Na stronie www.edk.org.pl znajdziemy już teksty modlitw do kolejnych stacji drogi krzyżowej (tym razem noszą one tytuł „Droga pięknego życia”), a także planowane na tegoroczny wielki post trasy (do dyspozycji pątników będą opisy tras, mapy w PDF i do pobrania „ślad” GPS). Na poszczególne trasy można się już drogą elektroniczną zapisywać.Kto chce wyruszyć w drogę z modlitwą 16 marca, może to zrobić na Śląsku Opolskim na trasie Głogówek – Głogówek (przez miejscowości wokół miasta, 42 km) lub Opole – Góra św. Anny (42 km) oraz Opole – Opole (44 km).W kolejny piątek – 23 marca – Ekstremalna Droga Krzyżowa w województwie opolskim pójdzie trasami: Zawadzkie – Jemielnica (41 km), Kędzierzyn-Koźle – Góra św. Anny (42 km), Kędzierzyn-Koźle – Kamień Śląski (43 km), Kędzierzyn Koźle – Rudy (33 km), Kędzierzyn-Koźle – Góra św. Anny (20 km) oraz Kędzierzyn-Koźle – Kamień Śląski (66 km). Jak widać, do tych samych sanktuariów można się wybrać – w zależności od sił – dłuższą lub krótszą drogą.Inne opolskie trasy to: Kępnica – Prudnik (41 km), Olesno – Olesno (41 km), Lubrza – Zlate Hory (36 km), Gogolin – Góra św. Anny (42 km), Lewin Brzeski – Brzeg (45 km), Wołczyn – Namysłów (43 km) i Głubczyce – Krnov (34 km).