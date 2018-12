Elektroniczne zwolnienia obowiązują od 1 grudnia. Nie wszędzie jest dostęp do internetu, nie każdy lekarz potrafi je wypełniać [GOŚĆ NTO]

We wtorek przyjmowałem we Włodarach, małej wiosce pod Nysą, gdzie ma dostępu do internetu. Według nowych przepisów muszę wrócić do Otmuchowa, przeprosić czekających tym pacjentów i zająć się wpisaniem zwolnień wystawionych we Włodarach - mówi Artur Żerkowski, lekarz pediatra i wiceprezes Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny "Pro Homine".

W jego ocenie skoro i tak część zwolnień lekarze wystawiają w formie papierowej (dotyczy to osób zatrudnionych w firmach, które zatrudniają do 5 osób i nie mają dostępu do profilu w ZUS, gdzie umieszczane są zwolnienia), to mogliby je wystawiać w taki sam sposób także w innych szczególnych przypadkach.

Do takich przypadków Żerkowski zaliczył sytuacje, gdy w gabinetach czy przychodniach nie ma dostępu do internetu, gdy system się zawiesza oraz gdy lekarz nie jest biegły w nowoczesnych technologiach i musi poświęcić dużo czasu na wypełnianie dokumentacji online. - Lekarze w wieku emerytalnym już sugerują nam, że zrezygnują z wykonywania zawodu, bo zamiast leczyć zajmują się sprawami administracyjnymi - ocenia Artur Żerkowski.