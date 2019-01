Escape room w Opolu zamknięty. To efekt kontroli strażaków po pożarze w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek

Starcie Gołoty z Adamkiem może zostać anulowane

Oskar Berezowski

Dochodziła północ w łódzkiej hali Arena. Do szatni Andrzeja Gołoty wpadła ekipa reanimacyjna. - Gdzie jest samochód ? Trzeba go zawieźć do szpitala! - słychać było zza zamkniętych drzwi.