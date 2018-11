Eugeniusz K. spod Białej Nyskiej zaginął na wycieczce w Paryżu. Jego los nadal jest tajemnicą

- Przeprowadzone ponownie badania genetyczne wykluczyły pokrewieństwo pomiędzy mężczyzną, którego ciało odnaleziono w Zgorzelcu a Eugeniuszem K. spod Nysy - informuje podinspektor Agnieszka Goguł, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Zaginięcie 58-letniego Eugeniusza K. pozostaje więc nadal niewyjaśnioną tajemnicą.

Mężczyzna w listopadzie 2013 roku wyjechał na wycieczkę do Paryża, wraz z grupą pracowników Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Siestrzechowicach, gdzie pracował. Ostatniego dnia zwiedzania miasta odłączył się od reszty wycieczki. Cała grupa wracała już do hotelu, na stacji metra w tłoku wszyscy wsiedli do pociągu, a Eugeniusz K. został na peronie. Chwilę później wrócił po niego przewodnik, ale na stacji już go nie znalazł.

Kilkudniowe intensywne poszukiwania nie dały rezultatu, Eugeniusz K. nigdy nie zwrócił się też po pomoc do francuskiej policji czy służb konsularnych.

Rok później w Zgorzelcu, w zaroślach przy autostradzie z Niemiec, znaleziono niezidentyfikowane zwłoki mężczyzny. Policja opublikowała rekonstrukcję jego wyglądu, apelując o pomoc w identyfikacji. Wolontariusze grupy Missing - Zaginieni połączyli obie sprawy. Faktycznie, zgadzał się wygląd twarzy, wzrost, cechy charakterystyczne obu mężczyzn.

Dane genetyczne odnalezionych zwłok i Eugeniusza K. trafiły też do policyjnej bazy danych o osobach zaginionych i poszukiwanych, która pierwsza powinna automatycznie wskazać podobieństwo. W tym przypadku, z powodu dodatkowych wątpliwości policja zdecydowała się powtórzyć badanie. To jednak nie jest ta sama osoba.

