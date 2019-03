Ewa Chodakowska w Opolu. Wielki trening w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym [DUŻO ZDJĘĆ]

- Nie jest lekko, ale też nie przyjechałam tu po to, aby się wylegiwać, tylko aktywnie spędzić czas - podkreśla Joanna, która na zajęcia w CWK przyjechała z Kluczborka.

- Dużo ćwiczę sama, ale takie wspólne zajęcia to jest coś innego. Jest frajda i dużo pozytywnej energii. Warto było się tu pojawić. Nie tylko dla Ewy, która jest dla mnie wzorem jeśli chodzi o dbanie o swoje ciało i zdrowie, ale i dla innych trenerów - stwierdziła Kasia, studentka z Opola.

Zanim na scenie pojawiła się Ewa Chodakowska, rozgrzewkę poprowadził Daniel Żołek. Potem swoje bliki ćwiczeń prowadzili Natalia Rybarczyk, Karolina Polis oraz Lefteris Kavoukis. Wydarzenie to Opolu w CWK to część cyklu "Be Active Tour", podczas którego Ewa Chodakowska odwiedza polskie miasta, by prowadzić sesje treningowe dla dużych grup osób.

