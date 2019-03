Ewolucja studiów MBA w Polsce. Oczekiwania i realia

Studia MBA to dla wielu szansa na kolejny etap kariery

Uczestnicy programu MBA to osoby, które mają już doświadczenie zawodowe i ugruntowaną pozycję na rynku pracy. Chcą jednak czegoś więcej – i nie zawsze chodzi wyłącznie o zarobki. Dla osób wybierających studia MBA równie ważna jest możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Dla wielu zdobycie dyplomu Master of Business Administration to także szansa na nowy etap w karierze. Nierzadko absolwenci MBA awansują na jeszcze wyższe stanowiska, większość zarabia więcej niż przed rozpoczęciem studiów. Według badań osoby z dyplomem MBA przeciętnie zarabiają zresztą znacznie więcej niż np. osoby posiadające jedynie tytuł magistra czy nawet doktora. W 2017 r. średnie wynagrodzenie absolwenta MBA wynosiło 12 525 zł brutto – o zarobkach po zdobyciu tytułu Master of Business Administration można przeczytać na https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/korzysci-dla-ciebie.

Z kolei zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia na zlecenie WSB wynika, że aż 43% absolwentów MBA WSB odnotowało wzrost wynagrodzenia. Dokładne wyniki badania można znaleźć na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-wsb/korzysci-dla-ciebie.

Na studia MBA aplikuje coraz więcej osób, a mimo to program wciąż jest prestiżowy

Nie da się ukryć, że stale zwiększa się liczba uczestników studiów MBA. Wynika to chociażby z tego, że tworzone są nowe programy MBA, dopasowane do potrzeb konkretnych grup kadry menedżerskiej. Wzrasta także świadomość osób pełniących stanowiska na wyższym szczeblu – obecnie dokształcanie się, zdobywanie nowej wiedzy i jej systematyzacja jest czymś naturalnym. Studia MBA doskonale wpasowują się w ten trend, zwłaszcza że uczestnicy programu mają zajęcia z praktykami z wieloletnim doświadczeniem w biznesie i uczestniczą w dodatkowych wykładach ekspertów z kraju i zagranicy.