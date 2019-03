Fabian Kowolik zabłysnął w The Voice of Poland, Daria Kowolik w Mam Talent. Zobacz, jak razem zaśpiewali oscarowy przebój "Shallow" [WIDEO]

- Piosenkę nagraliśmy w domowym studio u mnie, partię gitarową nagrał Damian Struna Surow, który współpracuje z nami i kiedyś współpracował także z Mateuszem Ziółko, Anią Karwan, Grzegorzem Hyżym, Mateuszem Mijalem, Liberem i z wieloma innymi, a sam też był uczestnikiem The Voice Of Poland - mówi Fabian Kowolik.

„Shallow” to wielki przebój amerykańskiej piosenkarki Lady Gagi oraz znanego aktora Bradleya Coopera, która promuje ścieżkę dźwiękową do filmu „Narodziny gwiazdy". Piosenka stała się wielkim hitem, zdobyła Oscara.

Rodzeństwo z Główczyc koło Dobrodzienia zachwyciło telewidzów swoim wokalnym talentem. Najpierw Fabian w The Voice of Poland, następnie Daria w Mam Talent.

Przypomnijmy: kilka la temu rodzeństwo z Główczyc koło Dobrodzienia zachwyciło telewidzów swoim wokalnym talentem.

Pierwszy był Fabian Kowolik, który w 2015 roku telewizyjnym show The Voice of Poland przeszedł „Przesłuchania w ciemno”, wygrał „Bitwę na głosy”, odpadł dopiero w „Nokautach””.

Edyta Górniak powiedziała mu, że zawładnął telewizyjną sceną, Andrzej Piaseczny, że jego śpiew chwyta za serce, a Tomson i Baron obiecali, że kiedyś na pewno razem wystąpią z nim na scenie.

Daria Kowolik w 2016 roku dotarła do finału Mam Talent. W castingu zaśpiewała piosenkę „The A Team” Eda Sheerana, w półfinale „Writing’s On The Wall” Sama Smitha, a w finale „Let Me Love The Lonely” Jamesa Arthura. Swoim śpiewem oczarowała gwiazdorskie jury.

- Żałuję, że to był już ostatni twój występ, bo przepięknie rozwijałaś się w tym programie. W finale dałaś bez wątpienia swój najlepszy występ. Jesteś coraz dojrzalsza, spokojniejsza i wiesz już, co chcesz robić w życiu - mówił Agustin Egurrola.

- Masz piękny, mocny, dobrze osadzony głos, bardzo profesjonalny. W ogóle nie widać, że jesteś zdenerwowana czy stremowana - dodała Małgorzata Foremniak. - Uwielbiam cię w piosenkach o miłości i uczuciach.

- Lubię, kiedy z jednej strony jesteś liryczna, ten twój głos pięknie sobie płynie, a z drugiej robisz nowoczesną muzykę. To był zdecydowanie twój najlepszy występ - oceniła Agnieszka Chylińska.