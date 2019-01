Facebook usuwa ok. 8 milionów wpisów rocznie. Jak skutecznie walczyć z mową nienawiści w sieci?

Działania UE były szeroko konsultowane z przedstawicielami firm takich jak: Facebook, Twitter, Google, Microsoft. To największe podmioty, które są odbiorcami i pierwszymi testerami tego kodeksu. Portale społecznościowe, wyszukiwarki, media i fora internetowe walczyły z mową nienawiści, kiedy jeszcze nie było to tak popularne. Jak teraz wygląda system postępowania? Co zmieniło się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy?

Gdzie znajduje się granica pomiędzy mową nienawiści a komentarzem? Jak walczyć z mową nienawiści nie ograniczając praw do wolności słowa? Do czego prowadzi mowa nienawiści? Czy właściciele największych podmiotów w sieci są w stanie skutecznie walczyć z mową nienawiści? Przed tymi pytaniami stanęła Unia Europejska w 2018 roku. Wielu unijnych komisarzy włączyło się w przygotowanie kodeksu postępowania z mową nienawiści, czyli ogólnych zasad i wskazówek dla portali społecznościowych i serwisów.

Jak Facebook walczy z mową nienawiści?

Facebook był jednym z pierwszych miejsc, w które rozpoczęło walkę z mową nienawiści. Zaczęło się od zbioru zasad, które każdy użytkownik przyjmuje wraz z założeniem konta. Zasady zawarte w Standardach społeczności wyznaczają ramy tego, co jest na platformie dozwolone, a co nie. Co w nich znajdziemy? „Standardy społeczności Facebooka zakazują publikowania treści propagujących nienawiść na Facebooku, ponieważ tworzą one atmosferę strachu i wykluczenia, a w niektórych przypadkach mogą zachęcać do prawdziwej przemocy. Jako treści propagujące nienawiść rozumiane są wypowiedzi bezpośrednio atakujące inne osoby na podstawie tzw. cech chronionych, takich jak rasa, pochodzenie, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, płeć, tożsamość płciowa, poważna niepełnosprawność lub choroba” - dowiadujemy się z Biura Prasowego Facebook.

Zapytaliśmy Biuro Prasowe Facebook o statystykę zgłoszeń i tutaj liczby są znaczące.

Liczby te zmieniają się wraz z ewolucją zachodzącą w technologii, która pomaga nam wykrywać i zgłaszać treści naruszające nasze zasady. Obecnie identyfikujemy więcej mowy nienawiści prewencyjnie, niż poprzez raporty użytkowników. Niemniej z uwagi na fakt, że wiele tego typu zgłoszeń wymaga szczegółowej analizy kontekstu przez naszych wyszkolonych moderatorów, raporty użytkowników nadal odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu przejawów mowy nienawiści na naszej platformie.

Coraz większa fala mowy nienawiści w internecie z jednej strony jest zagrożeniem efektu kuli śniegowej, czyli większej odwagi w pisaniu komentarzy i postów przez użytkowników, którzy dotychczas nie podejmowali takich działań, z drugiej zaś jest alarmem i sygnałem dla tych, którzy chcą być strażnikami poprawności w sieci. Podjąć działanie może każdy!

Jak Twitter radzi sobie z mową nienawiści?

Zasady Twittera są transparentne a zgodzić się z nimi muszą wszyscy użytkownicy przy zakładaniu konta. Zgodnie z zasadami Twittera za mowę nienawiści uważa się:

promowanie przemocy,

atakowanie innych osób

grożenie innym osobom z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy choroby. Twitter nie akceptuje również kont, których głównym celem jest nękanie innych ze względu na te kategorie.

Do nieakceptowanych przez Twitter zachowań należy m.in. nękanie poszczególnych osób lub grup osób z wykorzystaniem:

gróźb karalnych;

życzenia uszkodzenia ciała, śmierci lub choroby;

odwołań do masowych zbrodni, brutalnych wydarzeń lub szczególnych rodzajów przemocy, w których dana grupa była głównym celem lub ofiarą;

zachowania, które wzbudza strach wśród członków grupy chronionej;

powtarzającego się i/lub nieakceptowanego przez drugą stronę używania oszczerstw, wyzwisk, zwrotów seksistowskich i innych, które poniżają drugą osobę.

O walkę z mową nienawiści na Twitterze dbają odpowiedni specjaliści, którzy na bieżąco monitorują internetową społeczność. Liczba wysłanych zgłoszeń nie ma wpływu na ostateczną decyzję o usunięciu niestosownych treści, ale może pomóc w ustaleniu kolejność realizowanych zgłoszeń.

Walka z mową nienawiści trwa

Ostatnie, tragiczne wydarzenia w Gdańsku dają nowe światło na całą sprawę i mobilizują do działania. Czy do morderstwa Pawła Adamowicza doszłoby, gdyby nie wcześniejsza mowa nienawiści stosowana w stosunku do niego i całej jego rodziny? Czy tej tragedii można było zapobiec. Czy mowa nienawiści, zarówno w realu jak i w internecie może zachęcać do działania niezgodnego z prawem.

Niektórzy specjaliści w swoich opracowaniach zwracają uwagę, że ostateczna eksterminacja Żydów również zaczęła się od mowy nienawiści. Wtedy ten zwrot nie był znany i używany, ale z perspektywy czasu właśnie tak możemy nazwać ogólnopaństwową propagandę, która zalewała media i ulice Niemiec w latach początku XX wieku. Historia powinna nas uczyć, a skrajne doświadczenia pokazywać, do czego prowadzą poszczególne działania.

Oddolna walka z mową nienawiści

Walka z mową nienawiści to nie wyświechtane hasło, które jest na ustach polityków i rządzących. W większości przypadków nie jest potrzebna zmiana obowiązującego prawa a odpowiednia reakcja na zdarzenia. Podejmij wyzwanie i walcz z mową nienawiści na małym gruncie. Pojedyncze zaangażowanie może przerodzić się w ogólnopolską mobilizację. Zgłaszaj posty, które Twoim zdaniem wyczerpują zagadnienie mowy nienawiści, reaguj na zaczepki, nie bądź obojętny.