Facebook w... kościele? Nie uwierzycie, gdzie najczęściej korzystamy z mediów społecznościowych! Jakie są inne objawy FOMO?

FOMO - lęk przed odrzuceniem

FOMO, czyli lęk przed odłączeniem (ang. Fear of Missing Out) to jeden z syndromów współczesności. Coraz większy odsetek Polaków doświadcza strachu przed byciem wykluczonym ze społeczności - tej internetowej. Dokładniej rzecz ujmując - jest to strach przed tym, że inni bawią się bez nas. FOMO jest w oczywisty sposób związane z uzależnieniem od internetu. W grupie wysokiego FOMO co druga osoba określa swoje użytkowanie platform społecznościowych jako intensywne.

FOMO w liczbach

Jeśli odczuwasz stres związany ze zbyt małą ilością lajków, zazdrość, gdy oglądasz posty znajomych z kolejnych imprez czy podróży lub przytłoczenie nadmiarem informacji (od którego nie nie potrafisz się uwolnić) - możesz cierpieć na FOMO. Na podstawie badań wydziałów Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego sporządzono raport, zgodnie z którym spośród 26,9 milionów polskich internautów aż kilka milionów cierpi na najwyższy stopień FOMO. Wliczają się w to osoby od 15 roku życia wzwyż.

16% użytkowników internetu należy do najbardziej dotkniętej grupy - high FOMO

użytkowników internetu należy do najbardziej dotkniętej grupy - high FOMO 65% wpisuje się w poziom medium FOMO

wpisuje się w poziom medium FOMO 19% doznaje FOMO w nieznacznym stopniu, plasując się w grupie low FOMO

Wraz z wiekiem spada liczba użytkowników cierpiących na wysokie FOMO.

FOMO a życie codzienne

FOMO w znacznym stopniu wpływa na życie codzienne. Zgodnie z raportem, osoby z wysokim FOMO bardzo często korzystają z mediów społecznościowych w okolicznościach zupełnie temu niesprzyjających. W jakich sytuacjach najczęściej? Możecie się zdziwić!