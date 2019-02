Fakty i mity na temat krwiodawstwa. Dlaczego warto oddawać krew?

Osoby, które zdecydowały się na krwiodawstwo, zyskują przede wszystkim świadomość, że ich szlachetny i bezinteresowny gest uratował komuś życie. Krwiolecznictwo jest ważną częścią medycyny, która pomaga ratować osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych. Uzupełnianie krwi jest również niezbędne w przypadku zabiegów operacyjnych, przeszczepów narządów i poważnych zranień. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zasoby krwi w ponad połowie państw są wystarczające, a ok. 37% mieszkańców starego kontynentu co najmniej raz w życiu oddało krew. W Polsce krew regularnie oddaje zaledwie ok. 25% osób. Niechęć Polaków do krwiodawstwa wynika przede wszystkim z niewiedzy i z irracjonalnego strachu przed zakażeniem wirusem HIV.