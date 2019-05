Fala na Odrze przechodzi przez Opole. Jaz przy moście na Bolko pod wodą [ZDJĘCIA]

Spotykamy go w rejonie przystani na Pasiece, przy moście kolejowym. Niewiele brakuje, by woda się na nią wylała.

- Mimo wszystko nie wygląda to chyba tak źle, jak przed laty. Choć jak przeżyło się to, co spotkało nas w 1997 roku, to zawsze, gdy podnosi się poziom wody na Odrze, to człowiek czuje lęk w sercu. Nawet, jeśli od tego czasu zabezpieczenia są lepsze - stwierdza pana Czesław.

Jaz na Odrze w Opolu pod wodą

Jaz na Odrze przy moście pieszym z Pasieki na Wyspę Bolko jest w większości pod wodą. Ponad jej powierzchnię wystają tylko jego pojedyncze elementy.

Wyższy poziom w Odrze widoczny jest też na wysokości przystani kajakowej. Tam woda zalała jej część, a także ławkę na cyplu.

Na odcinku w górę od mostu kolejowego aż do Mostu Piastowskiego i dalej, do przeprawy w ciągu ul. Nysy Łużyckiej, rzeka miejscami wylewa się z koryta. Zostawia też na brzegach sporo śmieci niesionych z nurtem, na przykład beczki, a także konary drzew i gałęzie.