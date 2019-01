Ferie zimowe 2019. Opolanie dojadą pociągami do popularnych zimowych kurortów

- Wśród naszej oferty jest ta skierowana również do mieszkańców Opolszczyzny - informuje Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Do Jeleniej Góry, stolicy Karkonoszy, jeździ pociąg IC Słowacki z Ełku, który zatrzymuje się m.in. w Warszawie, Opolu i Wrocławiu. W sezonie zimowym ma dodatkowo wydłużoną relację do Szklarskiej Poręby.

Dojeżdża tam również skład IC Karkonosze, który rusza z Białegostoku i również przejeżdża m.in. przez Warszawę, Opole i Wrocław. Dodatkowo, wraz z POLBUS-PKS, kolejowy przewoźnik przygotował sezonowe połączenie do Karpacza.

Dzięki tej współpracy, pasażerowie z Warszawy, Opola czy Wrocławia mogą dojechać do Jeleniej Góry pociągiem Pendolino, a tam przesiąść się do autobusu, którym dostaną się wprost do Karpacza.

- Co więcej, na całej trasie jedziemy na jednym bilecie. Oferta ta obowiązuje do końca przerwy zimowej, czyli 24 lutego - mówi Agnieszka Serbeńska.

Nowością w rozkładzie jazdy PKP Intercity obowiązującym od 9 grudnia 2018 roku jest też pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt – Wrocław – Berlin. Połączenie stanowi efekt międzynarodowej współpracy kilku spółek kolejowych.

Dzięki temu pasażerowie aż sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego, zyskali bezpośrednie połączenie w ciągu dnia z Berlinem oraz nocne z Budapesztem, Bratysławą

i Wiedniem.

Osoby, które w czasie ferii planują odwiedzić kilka miast w trakcie jednego weekendu, mogą skorzystać z oferty umożliwiającej wielokrotne przejazdy w ramach jednego blankietu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych.

Również opolskie Przewozy Regionalne oferują połączenie turystyczne m.in. dla amatorów nart, ale i górskich wędrówek.

W każdy weekend kursuje pociąg relacji Kędzierzyn-Koźle - Nysa - Kłodzko - mówi Sylwester Brząkała, dyrektor opolskich Przewozów Regionalnych.

Odjazd z Kędzierzyna-Koźla o 6.03 i 13.18, z Nysy 7.39 i 14.55. Przewoźnik również oferuje bilety turystyczne (od 18.00 w piątek, do 6.00 w poniedziałek).