Ferie zimowe: Policja radzi, jak bezpiecznie podróżować z dzieckiem. Poznaj kilka ważnych zasad

Policja radzi, jak zachować bezpieczeństwo podczas wyjazdów na ferie

W 2017 roku [źródło: Raport „Wypadki Drogowe w Polsce w 2017 roku” opracowany przez Komendę Główną Policji Biuro Ruchu Drogowego,2018 rok], w Polsce z winy kierujących pojazdami miało miejsce 28 359 wypadków.

- Kierowcy spowodowali w ub. roku aż 86,6% ze wszystkich zdarzeń drogowych. Jedną z ich głównych przyczyn było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Okres jesienno-zimowy to czas, gdy powinniśmy być szczególnie wyczuleni na warunki pogodowe. Często nawierzchnia jest śliska, a za oknem szybko robi się ciemno i trudno zauważyć np. przechodzących pieszych – podkreśla podinsp. Agnieszka Sałkowska z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zanim wsiądziecie do samochodu

Bezpieczna podróż zaczyna się jeszcze przed wejściem do pojazdu. Postarajmy się przygotować do niej wcześniej, aby spokojnie i w dobrych nastrojach wyruszyć w trasę. Osoba kierująca powinna być wypoczęta, by mogła odpowiednio reagować na sytuację na drodze. Zadbajmy o właściwe przymocowanie bagażu, który nie jest przewożony w bagażniku, aby przy nagłym hamowaniu nie zrobił nikomu krzywdy.

Należy też wcześniej porozmawiać z małym pasażerem, jak właściwie zachować się w czasie podróży. Dziecko powinno wiedzieć, że trzeba być spokojnym i nie wolno rozpraszać uwagi prowadzącego kierowcy, ponieważ chwila nieuwagi wystarczy, by spowodować wypadek.

Bezpieczeństwo w pojeździe

Kiedy już wsiądziemy do samochodu, wszyscy pasażerowie od razu po zajęciu miejsca, powinni zapiąć pasy.

- Nieważne czy siedzimy z tyłu, czy z przodu pojazdu. Niestety, zdarza się wciąż, że pasażerowie jadący na tylnym siedzeniu nie wiedzą, że także tam pasy są obowiązkowe. Dzieci do 150 cm wzrostu, co do zasady, powinny korzystać ze specjalnych fotelików lub siedzisk. To gwarantuje, że ich pasy będą odpowiednio zapięte. Koniecznie przestrzegajmy tych zasad – bez względu na to czy czeka nas podróż na sąsiednią ulicę, czy daleka droga – mówi ekspert.

Na kierującym ciąży duża odpowiedzialność. Dlatego powinien zachować ostrożność, zwłaszcza gdy przewozi dzieci, które często w czasie jazdy się niecierpliwią i nudzą. To dobry moment np. na opowiadanie przez pasażerów ciekawych historii czy gry słowne. Jeśli jednak sytuacja tego wymaga, zdecydowanie lepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, by uspokoić dziecko, niż próbować to zrobić w trakcie kierowania pojazdem.

Szczęśliwy koniec podróży

Zatrzymanie samochodu to jeszcze nie koniec podróży. Również przy wysiadaniu należy zachować ostrożność. Jeśli zatrzymujemy się przy ulicy, to zanim otworzymy drzwi, sprawdźmy czy za nami

na pewno nic nie jedzie i żaden pojazd nie próbuje nas właśnie ominąć. Dzieci powinny zawsze wysiadać od strony chodnika. Jeśli czeka nas przejście na drugą stronę ulicy, koniecznie zadbajmy o to, aby przejść w bezpiecznym miejscu i nie wychodzić nagle zza stojącego pojazdu.

Uczmy najmłodszych bezpieczeństwa w podróży – dając dobry przykład i wyjaśniając zasady, których należy przestrzegać. Również nauczyciele mogą pomóc w edukacji małych pasażerów, np. organizując tematyczne zajęcia przed rozpoczęciem ferii szkolnych. W ich przeprowadzeniu warto skorzystać z merytorycznych materiałów specjalnych programów edukacyjnych, takich jak np. Akademia Bezpiecznego Puchatka. Spójny przekaz w domu i szkole na pewno jeszcze lepiej utrwali te zasady najmłodszym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO PODRÓŻOWANIA Z DZIECKIEM. CZY NA PEWNO JE ZNASZ?