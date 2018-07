Doda, Kayah i Bracia – to tylko kilkoro artystów, jacy wystąpią w sierpniu w Miękinie. Tamtejszy Ośrodek Kultury zaprasza na dwudniowy Festiwal Lata, na którym będziesz się dobrze bawił niezależnie od wieku i preferencji muzycznych. (© Fot. Karolina Misztal / archiwum Polska Press )

Doda, Kayah i Bracia – to tylko kilkoro artystów, jacy wystąpią w sierpniu w Miękini. Tamtejszy Ośrodek Kultury zaprasza na dwudniowy Festiwal Lata, na którym będziesz się dobrze bawił niezależnie od wieku i preferencji muzycznych. Szczegóły w artykule poniżej.

Na to wydarzenie, jak co roku, czeka cały powiat. Są to wyjątkowe w skali państwowej dożynki. Podczas dwóch dni na scenie w Miękini pojawią się prawdziwe gwiazdy, aby zabawić publiczność swoją muzyką. Program zapowiada się wyjątkowo interesująco.Bezpłatna impreza rozpocznie się 11 sierpnia o 18:00 występem kabaretu Łowcy.B. Satyrycy przygotują publiczność na rockowe brzmienia zespołu Bracia. Potem wystąpi Kayah. Następnego dnia będzie niemniej interesująco. Tańczyć będziemy już od 17:45, kiedy swój koncert rozpocznie Masters, po formacji na scenę wyjdzie Danzel, Czadoman, a o 21:00 gwiazdy wieczoru, czyli Doda z zespołem Virgin.