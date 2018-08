Tematem przewodnim tegorocznego Festiwalu Opolskich Smaków będą Smaki Pokoleń. Od piątku, 24 sierpnia do niedzieli, 26 sierpnia na opolskim rynku staną domki wystawiennicze z pysznościami z Polski i świata. Nie zabraknie również food trucków z oryginalnymi daniami.

X Festiwal Opolskich Smaków. Smaki Pokoleń - PROGRAM

Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji zapowiedział, że z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizatorzy festiwalu zapraszają do udziału w konkursie "Smaki Pokoleń".W ramach pierwszej nagrody Adrian Feliks, znany m.in. dzięki programowi TopChef, ugotuje w domu laureata konkursu rodzinny obiad ze swoich składników. Drugą nagrodą dla zdobywcy pierwszego miejsca jest zestaw obiadowy z porcelany, składający się z 70 części.Takie same zestawy są przewidziane dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca w tym konkursie.- Nagrody wręczymy najlepszym lokalom gastronomicznym i kucharzom czy najsympatyczniejszym kelnerom. W plebiscycie głosowano też na najlepszą pizzę czy lody - wyliczała Justyna Duchnowska.Sery kozie, ryby, miody, kołacz śląski, oleje, makarony, chleb, produkty mleczne to tylko część specjałów regionalnych dostępnych na przygotowanych stoiskach.A to wszystko w ramach projektu „Polska Smakuje”, który buduje wspólną platformę komunikacji pomiędzy polskimi producentami żywności wysokiej jakości a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują.Tegoroczny X Festiwal Opolskich Smaków będzie nawiązywać do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Poprzez warsztaty przedstawicieli wszystkich pokoleń pokażemy, jak Polska zmieniała się pod względem kulinarnym oraz jak dawna kuchnia wpływa na tą dzisiejszą.W sobotę 25 sierpnia od godziny 14.00 organizatorzy zapraszają na wyjątkowy pokaz kulinarny wraz z degustacją, który poprowadzi zwycięzca IV edycji MasterChef Damian Kordas wraz ze swoją babcią Felą.- Damian opowiadał nam, że zaczął naukę gotowania pod okiem babci od zup, a teraz jest tak, że on robi np. chłodnik z pomarańczą, a babcia tradycyjny. Będziemy więc mieli okazję porównać kuchnię tradycyjną z nowoczesną. Z bohaterami tego gotowania będzie można oczywiście porozmawiać i skosztować tego, co przygotują - mówiła Alicja Sajewicz z Urzędu Miasta Opola.Adrian Feliks, uczestnik programu Top Chef Polska poprowadzi w sobotę warsztaty kulinarne . - Uczestnicy będą mogli przygotować m.in. lody molekularne, ale także tradycyjne pierogi - dodaje Alicja Sajewicz. - Warsztaty potrwają od godziny 14 do 18. Mamy dużo stanowisk, więc serdecznie zapraszamy.Najmłodsze pokolenie podczas festiwalu reprezentować będzie gwiazda II edycji MasterChef Junior Zosia Zaborowska, która w niedzielę 26 sierpnia od godz. 14.00, oprócz pokazu, poprowadzi warsztaty gotowania.Dodatkową atrakcją, w ramach projektu Polska Smakuje, będzie niedzielny pokaz kulinarny Damiana Marchlewicza – zwycięzcy IV Edycji Hell’s Kitchen z Karpiem Niemodlińskim i Pstrągiem Poliwodzkim w roli głównej połączony z degustacją dań z ryb.W sobotę i niedzielę imprezie towarzyszyć będzie polska muzyka z różnych okresów. Wystąpią m.in. Żaneta Plotnik, zespół Jorgusie i Lukas Gogol.12.00 – 20.00 - Jarmark produktów regionalnych.13.00 – 18.00 - Projekt „Polska Smakuje” – prezentacja produktów certyfikowanych oraz regionalnych wyrobów opolskich producentów żywności.14.00 – 14.30 - Jak gotowano 50 lat temu, a jak gotujemy teraz? Rozmowa o gotowaniu babci i wnuka – Damian Kordas i babcia Fela.14.30 – 18.00 - Wspólne gotowanie z Damianem Kordasem – zwycięzcą IV edycji Masterchefa i jego babcią Felą.13.00 – 18.00 - Projekt „Polska Smakuje” – prezentacja i degustacja regionalnych wyrobów opolskich producentów żywności.14.00 – 18.00 - Warsztaty gotowania dla dzieci i dorosłych z Adrianem Feliksem uczestnikiem Top Chef: lody molekularne – każdy z uczestników przygotuje własną porcję lodów, pierogi – uczestnicy sami lepią pierogi, a potem są one gotowane i serwowane.17.30 – 18.15 - Zwycięzca jubileuszowej edycji Mam Talent Lukas Gogol18.30 – 20.30 - Zespół Jorgusie - Śląska Biesiada13.00 – 14.00 - Historia Opolskiej Palarni Kawy13:00 – 17.00 - Pokaz kulinarny Damiana Marchlewicza – zwycięzcy IV edycji Hell’s Kitchen. Karp Niemodlińskim i Pstrąg Poliwodzki w roli głównej połączony z degustacją dań z ryb.14.00 – 18.00 - Wspólne gotowanie z Zosią Zaborowską – finalistką II edycji Masterchef Junior13.00 – 18.00 - Projekt „Polska Smakuje” – regionalne wyroby opolskich producentów żywności15.00 – 16.00 - Rozstrzygnięcie konkursu Mistrzowie Smaku (Nowa Trybuna Opolska)16.00 – 16.45 - Koncert Filipa Sterniuka17.30 – 18.30 - Koncert Zespołu Opolanie18.30 – 20.30 - Żaneta Plotnik – koncert „Muzyka Pokoleń”